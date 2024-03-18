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الجيش يعلن صرف اكراميات نقدية لذوي الشهداء

3/18/2024 3:14:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية- الجيش العربي - انها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.


ودعت القيادة ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 21/03/2024، للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.

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