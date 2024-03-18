الجيش يعلن صرف اكراميات نقدية لذوي الشهداء

ودعت القيادة ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 21/03/2024، للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.