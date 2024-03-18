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الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان

3/18/2024 3:14:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الأرصاد الجوية، أن صور الرادار تظهر هطولات مطرية غزيرة تشهده أجزاء من محافظات الجنوب.
وبحسب مدير الإدارة رائد آل خطاب، فإن المحافظات تشمل مأدبا، والكرك والأجزاء الغربية من محافظة معان.





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