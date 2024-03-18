الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان

الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان
التاريخ
3/18/2024 3:14:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الأرصاد الجوية، أن صور الرادار تظهر هطولات مطرية غزيرة تشهده أجزاء من محافظات الجنوب.
وبحسب مدير الإدارة رائد آل خطاب، فإن المحافظات تشمل مأدبا، والكرك والأجزاء الغربية من محافظة معان.
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