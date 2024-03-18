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الصحة العالمية تعرب عن قلقها من مداهمة الاحتلال مستشفى الشفاء

3/18/2024 3:14:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له.
وقال غيبريسوس، على منصة (إكس)، "لا ينبغي أبدا أن تكون المستشفيات ساحات معارك، ونشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في مستشفى الشفاء، الذي يعرض الطاقم الصحي والمرضى والمدنيين فيه للخطر".
وأشار إلى أن المستشفى لم يستأنف سوى الحد الأدنى من الخدمات الصحية في الآونة الأخيرة، وأن أي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرّض الخدمات الصحية للخطر، وتعيق وصول سيارات الإسعاف وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة.













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