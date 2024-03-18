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مؤرخ ملكي بريطاني يتوقع خطاب مرتقب للأميرة كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

3/18/2024 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "ذي صن " البريطانية عن المؤرخ الملكي البريطاني هوغو فيكرز، أنه من المتوقع أن تخرج كيت ميدلتون أميرة ويلز في بيان أو خطاب للتوضيح حول حالتها الصحية، بعد الضغط الذي المتزايد على قصر كنسينغتون، واشاعات وفاتها بعد عملية جراحية خضعت لها في كانون الثاني الماضي.
وبينت الصحيفة، وفقاً لترجمة "الوكيل الاخباري" أن الاميرة شوهدت آخر مرة في مهمة عامة في يوم عيد الميلاد، ولم تتمكن من القيام بواجباتها الرسمية منذ خضوعها للعملية الجراحية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأميرة ظلت بعيدة عن أعين الجمهور أثناء تعافيها من الجراحة، حيث كان الشارع البريطاني يتابع التسريبات الغامضة حول وضعها الصحي بعد الجراحة التي خضعت لها.













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