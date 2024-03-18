فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً - أسماء
التاريخ
3/18/2024 3:14:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل مناطق (صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا.
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