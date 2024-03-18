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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً - أسماء

3/18/2024 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل مناطق (صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا.













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