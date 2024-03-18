رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مجمع مدارس الغباوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مجمع مدارس الغباوي في محافظة الزرقاء التابع لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي على حرص القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على تقديم أفضل مستوى احترافي للتعليم في كافة المدارس العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة، وتميزها في البعد الوطني الشامل من تقديم الخدمات التعليمية لمختلف شرائح المجتمع الأردني، إضافة إلى دورها في تحسين قدرات ومهارات الكادر التعليمي لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.



وقال مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية إن انتشار مدارس الثقافة العسكرية وتوسعها هو محط اهتمام ورعاية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتنشئة جيلٍ واعٍ، حيث ازدادت مدارس الثقافة العسكرية من 46 إلى 55 مدرسة وسيتم افتتاح 4 مدارس جديدة مطلع العام القادم.



وبيّن مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أن مجمع مدارس الغباوي والذي يضم (مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين الأساسية والمبنى الجديد لجناح الأميرة هيا) أقيم على مساحة 20 دونماً، حيث يحتوي على 36 قاعة صفية مجهزة بأحدث المعدات التربوية، وقاعات لوح تفاعلي، ومختبر علوم ومكتبة، وقاعة حاسوب، وصالة رياضية، وغرفة مصادر، إضافةً إلى ملعب كرة قدم وجميعها صممت وجهزت بأحدث المواصفات والمقاييس.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المجمع المختلفة، واطلع على الإمكانات التعليمية التي يقدمها لأبناء المحافظة والذي أنشئ من خلال الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات التابعة لمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وفق أحدث الأسس والبنى التحتية.



يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تساهم في تقديم خدمات تعليمية واجتماعية مميزة لشرائح واسعة من المجتمع الأردني من أبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين، وتوفر التعليم المجاني لأكثر من (20300) طالباً.



