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حزب الله يشن هجوماً صاروخياً على مواقع إسرائيلية

3/18/2024 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله تنفيذه 6 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة.


وقال حزب الله إن مقاتليه قصفوا موقعي حدب يارين وبركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة، كما استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تجمع ‏لجنود الاحتلال في تلة الطيحات، وقصفوا بالمدفعية موقع "بياض بليدا".


وأعلن الحزب استهداف موقعي ‏رويسة القرن وزبدين في مزارع شبعا المحتلة مؤكدا تحقيق إصابات.‏


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