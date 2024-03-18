حزب الله يشن هجوماً صاروخياً على مواقع إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله تنفيذه 6 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة.
وقال حزب الله إن مقاتليه قصفوا موقعي حدب يارين وبركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة، كما استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات، وقصفوا بالمدفعية موقع "بياض بليدا".
وأعلن الحزب استهداف موقعي رويسة القرن وزبدين في مزارع شبعا المحتلة مؤكدا تحقيق إصابات.
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