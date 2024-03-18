جيش الاحتلال : اعتقلنا 200 شخص خلال العملية في مجمع الشفاء
التاريخ
3/18/2024 3:14:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، ان قواته اعتقلت 200 شخص خلال العملية في مجمع الشفاء.
وزعم هاغاري : سيطرنا على مبان معينة داخل مجمع الشفاء وحاصرنا المجمع .
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