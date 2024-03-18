تحذير عاجل للسائقين في هذه المناطق - اسماء و فيديو

تحذير عاجل للسائقين في هذه المناطق - اسماء و فيديو
التاريخ
3/18/2024 3:14:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت ادارة الارصاد الجوية السائقين ودعتهم الى اخذ الحيطة والحذر بسبب تدني مدى الرؤية وانعدامها احيانا في مناطق الطيبه ، حي الضباع /لواء البترا ، محافظة معان ضباب مع امطار خير .
MENAFN18032024000208011052ID1107992380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.