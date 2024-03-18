وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يقرون بالاجماع عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل /PNN / وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية وفقًا لما قاله وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل".
وقال: "اليوم، وافقنا، بالإجماع، على فرض العقوبات على المستوطنين العنيفين الذين يزعجون الفلسطينيين في الضفة الغربية".
بحسب مصادر اوروبية فان عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ومن المقرر أن ت خل حيز التنفيذ في الأيام القادمة عند نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أيضًا أن يتم منع المواطنين الأوروبيين من التعامل التجاري مع من ستشملهم العقوبات الاوروبية من افراد وشركات.
وكانت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي قد فشلت في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب المعارضة من المجر، وهي داعم قوي لإسرائيل.
و
تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي التوافق بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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