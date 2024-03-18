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وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يقرون بالاجماع عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية

3/18/2024 3:14:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل /PNN / وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية وفقًا لما قاله وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وقال: "اليوم، وافقنا، بالإجماع، على فرض العقوبات على المستوطنين العنيفين الذين يزعجون الفلسطينيين في الضفة الغربية".

بحسب مصادر اوروبية فان عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ومن المقرر أن ت خل حيز التنفيذ في الأيام القادمة عند نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أيضًا أن يتم منع المواطنين الأوروبيين من التعامل التجاري مع من ستشملهم العقوبات الاوروبية من افراد وشركات.

وكانت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي قد فشلت في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب المعارضة من المجر، وهي داعم قوي لإسرائيل.

و
تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي التوافق بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

MENAFN18032024000205011050ID1107992379

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