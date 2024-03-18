فتح في اقاليم الضفة الغربية تحذر من تحول السجون لمقابر جماعية وتحمل الاحتلال المسؤولية تن حياة مروان البرغوثي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / حذرت اقاليم حركة فتح في الضفة الغربي من تحول السجون الاسرائيلية إلى مقابر جماعية لتصفية قيادات الشعب الفلسطيني من اسرانا واسيراتنا وحملت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن حياة القائد مروان البرغوثي وكافة اسرانا واسيراتنا.

وقالت اقاليم فتح انها تتطلع إلى تدخل عاجل من كل احرار العالم واصدقاء الشعب الفلسطيني لفتح نافذة على واقع ما يجري في سجون الاحتلال .

وطالبت فتح في الضفة الغربية كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال لحماية الاسرى الفلسطينيين و فتح السجون امام الزيارات وإدخال كافة الاحتياجات للاسرى الذين يتعرضون لحملة انتقامية ومع استمرار هذه الحرب وحملات الاعتقال المتصاعدة

كما قالت اقاليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الاقاليم الشمالية اي الضفة الغربية ان حرب الابادة التي تشتها اسرائيل لن تكسر الارادة ولن تستطيع النيل من القائد مروان البرغوثي وكل الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال..

وقالت اقاليم فتح في الضفة العربية انه و في ظل حرب الابادة التي ما زال يُمارسها المحتل ضد شعبنا في غزة منذ أكثر من ١٦٤ يوما ارتقى فيها ما يزيد عن الثلاثون الف شهيد جُلهم من الأطفال والنساء ، جرائم يندى لها الجبين في حق الصحفيين والطواقم الطبية والاغاثية وأكثر من اربعمائة شهيد في الضفة والقدس إبان هذه الحرب وأكثر من تسعة آلاف اسير في معسكرات اعتقال جماعي بل معسكرات إبادة يتعرض فيها إخوتنا الاسرى واخواتنا الاسيرات

لشتى أصناف التعذيب والتنكيل والانتقام وارتقاء اكثر من عشرة شهداء في داخل السجون ليبدأ المحتل بتصعيد اخر ضد الحركة الاسيرة وضد القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لاستكمال مخطط التصفية الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة ضد كافة مكونات شعبنا في غفلة من عالم أصبح همه إدخال المساعدات لا وقف حرب الابادة".

وقالت اقاليم فتح في الضفة الغربية ان الشواهد التي تخرج من سجون الاحتلال تؤكد تعرض كافة اسرانا لنهج مشابه لمعسكرات الاعتقال الجماعي إبان الحرب العالمية الثانية في مشهد مكرر للتجويع والتنكيل والحرمان من مياه الشرب والعلاج والملابس والزيارات والفورات وتصعيد العقاب ضد كافة ابناء الحركة الاسيرة في محاولة إذلال وكسر ارادة الاسرى ، وما الاعتداء الدموي الأخير ضد القائد مروان البرغوثي الا استمرار لذات النهج في محاولة كسر ارادة كل الشعب الفلسطيني في ظل استمرار صمت العالم أمام هذه الجرائم وأمام ما نراه يجري داخل سجون الاحتلال.

واكدت فتح ان شعبنا وبالرغم من كل هذه الظروف القاهرة وهذا العجز الدولي وهذه التضحيات الكبيرة التي أن الأوان لأن تتحول للغة توحدنا امام هذه الغطرسة علها تكون الطريق نحو إجبار العالم على وقف هذه الحرب.