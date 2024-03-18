مصر تعلن وقف تصدير السكر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن حكومته تعمل حالياً على سد أي فجوة في السلع، وجاهزية الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي المطلوبة (الدولار) لاستيراد مليون طن من السكر.



وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم متابعة الأسواق.

وقال : "نعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".

واعلن وزير التجارة والصناعة المصري قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المصرية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

