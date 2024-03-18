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لوح طيني يكشف غزوا كارثيا للإمبراطورية الحيثية

3/18/2024 3:08:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف لوح طيني عمره 3300 عام عثر عليه وسط تركيا العام الماضي، عن تفاصيل غزو أجنبي «كارثي» للإمبراطورية الحيثية، وهي إحدى الدول القوية في العصر البرونزي.
وعثر عالم الآثار في المعهد الياباني لآثار الأناضول كيميوشي ماتسومورا، على اللوح الصغير مايو الماضي في آثار بوكلوكالي الحيثية، التي تقع على بعد نحو 37 ميلا جنوب شرق العاصمة التركية أنقرة.
ويقدم اللوح رؤى جديدة لفصل أكثر قتامة في تاريخ الإمبراطورية الحيثية التي ازدهرت في الأراضي الحالية في تركيا وسورية والعراق من عام 1650 قبل الميلاد إلى نحو 1200 قبل الميلاد.
وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن الكثير عن الإمبراطوريات الحيثية لايزال يكتنفه الغموض، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم فك رموز لغتها حتى ثلاثينيات القرن العشرين.
كما توجد على اللوح المكتشف نقوش باللغتين الحيثية والحورية توضح تفاصيل الغزو المدمر الذي وقع في أربع مدن حيثية خلال فترة مضطربة من الحرب الأهلية، وفق ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية.
ويعتقد العلماء أن اللوح تم استخدامه في احتفال ديني.
وقام مارك ويدن، الأستاذ المساعد في لغات الشرق الأوسط القديمة في جامعة كوليدج لندن، بترجمة الأسطر الستة الأولى.
وبحسب ويدن، يقول النص إن أربع مدن، من بينها العاصمة هاتوسا، في «كارثة».
وأشار العلماء إلى أن اللغة الحورية ربما كانت تستخدم على الأرجح في الاحتفالات الدينية من قبل الحيثيين. ويبدو أن اللوح عبارة عن سجل لطقوس قام بها أحد الملوك الحيثيين.

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