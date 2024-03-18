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حمم بركان ريكيانيس تهدد أنبوب الماء الرئيسي

3/18/2024 3:08:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت الحمم التي أطلقها بركان جزيرة شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا حواجز الدفاع التي أقامتها السلطات المحلية قرب بلدة غريندافيك لمنع وصولها إلى «البحيرة الزرقاء» ومعمل توليد الطاقة المجاور، لكنها تباطأت تدريجيا، حيث توقع علماء ان يتوقف الثوران خلال ساعات.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا ان الاندلاع فتح صدعا في الارض بطول 3 كيلومترات بين جبلي ستوريا سكوفيل وهاغافيل.
وكانت الحواجز بنيت لمنع وصول الحمم إلى الطريق الرئيسي على ساحل الجزيرة الجنوبي.
وهذا رابع ثوران بركاني في المنطقة منذ ديسمبر.
وأعلنت الشرطة الآيسلندية حالة طوارئ بعيد ثورة البركان مساء السبت.
وأوضح المكتب أن الحمم البركانية وصلت إلى مسافة 200 متر عن أنبوب رئيسي لتوزيع المياه قادم من منشأة سفارتسنغي للطاقة المجاور، وحذر من عواقب خطيرة لوصول الحمم إلى البحر.
لكنه قال ان قوة الثوران البركاني تراجعت خلال الليل وأن «هناك ثلاثة فوالق نشطة في الشق البركاني» حسبما قال مكتب الأرصاد في بيان، مضيفا أن «النشاط الزلزالي تراجع بشكل كبير ليلا».
وأكد أن «هذا التطور يشبه إلى حد كبير حالات الثوران الثلاث في صف فوهة سوندنوكور».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن منتجع بلو لاغون تم إخلاؤه وكذلك بلدة غرايندافيك المعروفة بصيد الأسماك.

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