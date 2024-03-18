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إلهام رصيدي الدرامي الرمضاني كبير

3/18/2024 3:08:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
استرجعت الفنانة إلهام شاهين تاريخ أعمالها الدرامية، لاسيما تلك التي تم عرضها في مواسم دراما رمضان الماضية، معربة عن سعادتها بهذه المشاركات، خاصة أنها تعلمت منها الكثير.
وحرصت إلهام على أن تشارك محبيها ذكرياتها في المواسم الرمضاني، حيث نشرت مقطع فيديو تضمن لقطات من المسلسلات التي عرضت لها في الشهر الفضيل، وذلك عبر صفحتها على «إنستغرام»، وعلقت: «عندي رصيد رمضاني كبير جعلني أقضي رمضان في الستوديوهات معظم سنين عمري، كل هذه المسلسلات عرضت في رمضان، كنت أشتغل كتير، أحيانا عملين أو تلاتة في رمضان، أدواري هي أيامي الحلوة، تحمل أجمل ذكرياتي مع أجمل ناس من أهل الفن، بحبهم من كل قلبي، وبشكرهم على إبداعهم».

وأضافت: «أنا عشت تجارب وخبرات شخصياتي واستمتعت بها جدا وتعلمت منها، الله على الدراما المصرية وجمالها، وجمال رمضان».

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