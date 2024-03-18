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القضاء بأحقية مواطنة استخراج وثيقة تملك دون شرط توقيع زوجها

3/18/2024 3:08:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
قضت دائرة تجاري مدني حكومة، بأحقية مواطنة باستخراج وثيقة تملك منزل الزوجية دون شرط توقيع زوجها.
وكانت الزوجة قد لجأت عبر محاميتها آلاء السعيدي، إلى القضاء مختصمة طليقها والجهات الحكومية المختصة، مبينة أنها تكفلت ببناء منزل الزوجية خلال العام 2012، إلا أن زوجها طلقها في 2016 ورفض إعطاءها حقها في المنزل.
وقدمت السعيدي إلى المحكمة إيصالات كهرباء قامت موكلتها بسدادها، إضافة إلى مستندات تثبت قيامها بصرف مبالغ على تشييد المنزل، وهو ما أثبته تقرير إدارة الخبراء.
وطالبت السعيدي بتعديل قانون الإسكان، بحيث يتم إنصاف المواطنات واختصار طريق المحاكم عليهن، مشيرة إلى أن الدولة وفرت الرعاية السكنية للأسرة والتي أساسها الأم الحاضنة بعد الطلاق.

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