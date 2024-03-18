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عبدالله غضنفر أدعو الكويتيين إلى إيصال الصوت الحر المدافع عن الحقوق والمكتسبات وتقديم مصلحة الوطن

3/18/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مرشح الدائرة الثالثة عبدالله غضنفر أهالي وناخبي الدائرة الثالثة مساء أمس الأول، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده المولى جل وعلا على بلدنا الحبيب الكويت باليمن والخير والبركات.
وتبادل الحضور الأحاديث في شتى مناحي الحياة سواء الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، أو السياسية وإجراء الانتخابات في شهر رمضان المبارك.
وتقدم غضنفر بالشكر الجزيل لكل من حضر إلى مقره الانتخابي، داعيا الجميع إلى إيصال صوت الكويت الحر الذي يدافع عن حقوق المواطن ومكتسباته من خلال إيصال مرشحين أكفاء يخافون الله ويضعون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

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