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عبدالصمد مصطفى على الناخبين حسن الاختيار من أجل تصحيح المسار فالشعب الكويتي على درجة كبيرة من الوعي

3/18/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى د. عبدالصمد مصطفى حفل استقبال مساء أمس الأول على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى، وذلك في مقره الانتخابي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي والناخبين في ديوانه وتجاذبوا أطراف الأحاديث الودية والسياسية ومستجدات الساحة.
وتقدم المرشح عبدالصمد بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير ونماء ورفاهية على الشعب وعلى الوطن، مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الرابع من أبريل المقبل. ودعا الناخبين إلى حسن الاختيار من أجل تصحيح المسار، مؤكدا أن الشعب الكويتي على درجة كبيرة من الوعي، الأمر الذي لا يسمح لأي كان أن ينتزع منه حقوقه الدستورية وممارسة مكتسباته التي كفلها له الدستور.

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