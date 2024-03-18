فهيد المويزري أحمل هموم ومشاكل الشعب الكويتي وترشحت للبرلمان للبحث عن صلاحيات أكبر أخدم بها بلدي بشكل أوسع

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة فهيد المويزري حفل استقبال لأهالي وناخبي الدائرة الرابعة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتبادل الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل. وقال المويزري في كلمة مقتضبة على هامش حفل الاستقبال، إن اليوم مناسبة دينية واجتماعية وودية، نسأل الله أن يعيدها على البلد الحبيب بالخير، وإن كان من أحاديث في الشأن السياسي فسيكون ذلك خلال الأيام القادمة عبر اللقاءات الصحافية وندوة افتتاح المقر ووسائل الإعلام والتواصل الإعلامي.
وأضاف انه في القادم من الأيام سنوضح الحقائق وسنرد على الشائعات غير الصحيحة، ولنا لقاءات سنوضح فيها كل شيء. وبخصوص مقعد المجلس البلدي قال المويزري إن هناك أشخاصا بعدي أكفاء يكملون المسيرة، وتركته من أجل البحث عن صلاحيات أكبر أستطيع أن أخدم فيها بلدي بشكل أكبر، وهمومي هي هموم الشارع الكويتي ومشاكلي هي مشاكل المواطن الكويتي.
MENAFN18032024000130011022ID1107992295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.