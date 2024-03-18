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فهيد المويزري أحمل هموم ومشاكل الشعب الكويتي وترشحت للبرلمان للبحث عن صلاحيات أكبر أخدم بها بلدي بشكل أوسع

3/18/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة فهيد المويزري حفل استقبال لأهالي وناخبي الدائرة الرابعة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتبادل الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل. وقال المويزري في كلمة مقتضبة على هامش حفل الاستقبال، إن اليوم مناسبة دينية واجتماعية وودية، نسأل الله أن يعيدها على البلد الحبيب بالخير، وإن كان من أحاديث في الشأن السياسي فسيكون ذلك خلال الأيام القادمة عبر اللقاءات الصحافية وندوة افتتاح المقر ووسائل الإعلام والتواصل الإعلامي.
وأضاف انه في القادم من الأيام سنوضح الحقائق وسنرد على الشائعات غير الصحيحة، ولنا لقاءات سنوضح فيها كل شيء. وبخصوص مقعد المجلس البلدي قال المويزري إن هناك أشخاصا بعدي أكفاء يكملون المسيرة، وتركته من أجل البحث عن صلاحيات أكبر أستطيع أن أخدم فيها بلدي بشكل أكبر، وهمومي هي هموم الشارع الكويتي ومشاكلي هي مشاكل المواطن الكويتي.

MENAFN18032024000130011022ID1107992295

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