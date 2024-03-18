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باسل البحراني ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعديل سلم الرواتب من أهم أولوياتي

3/18/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني حفل استقبال على شرف أهالي الدائرة الأولى، وذلك في مقره الانتخابي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال إن هناك أكثر من 30 ألف كويتي عاطلين عن العمل، مؤكدا أن برنامج عمل الحكومات المتتالية خلا من إيجاد حلول لتوفير فرص عمل للكويتيين، متسائلا عن دور ديوان الخدمة المدنية.
واستغرب البحراني من أن المواطن الذي يريد الحصول على وظيفة لابد أن يبحث عن نائب أو مسؤول من أجل أن يتوسط له لإيجاد فرصة عمل، مبينا أن هناك آلاف الخريجين يعملون في وظائف ليست لها علاقة بتخصصاتهم. وشدد البحراني على ضرورة محاربة الفساد وتغيير هذا الواقع الذي تعيشه البلاد، مطالبا بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حتى يعمل خريجونا في تخصصاتهم ووفق شهاداتهم التي حصلوا عليها.
وبين أن معظم مؤسسات الدولة تشكو من نقص التخصصات المرغوبة التي تحتاجها الدولة، موضحا أن الحكومة والمجلس مسؤولان عن هذا الأمر، حيث إنه لا يوجد قرار أو قانون يلزم ديوان الخدمة المدنية مع التعليم العالي بوقف التخصصات غير المرغوب فيها.
وذكر أنه من الضروري تعديل سلم الرواتب، حيث لا يجوز أن يكون موظف يتقاضى راتبا 1200 دينار وهو التخصص نفسه مع موظف آخر يتقاضى في مكان آخر 1800 دينار مع امتيازات.

MENAFN18032024000130011022ID1107992294

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