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أحمد لاري على الشعب المشاركة بقوة وعدم الإحساس بالإحباط واختيار المرشح الذي يخدم الوطن والمواطنين

3/18/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
دعا النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري إلى بذل أقصى درجات الجهد والسعي بقوة، مفضلا تسامي روح الفريق الواحد والمشاركة بالإنجاز.
وقال لاري خلال ندوة أقامها في ديوانه بالدائرة الأولى لناخبات الدائرة «علينا المشاركة بقوة وعدم تسرب الإحباط إلى النفوس بسبب كثرة الإبطال والحل، مؤكدا أن من يؤمن عليه أن يشارك في أي استحقاق لاختيار المرشح الذي يخدم الوطن والمواطنين، داعيا إلى عدم الالتفات إلى من يدعو إلى العزوف عن المشاركة.
وأكد لاري «أن مجلس 2023 قدم الكثير من الإنجازات، بالإضافة إلى إقرار 14 قانونا في 5 أشهر، كان وراء صدور العفو الذي أدخل الفرحة في نفوس أطياف الشعب الكويتي، لافتا إلى أن مجلس 2023 أقر رفع معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار وتضمين ربات البيوت في برنامج عافية، فضلا عن القوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية ومن نتائجها انخفاض أسعار الأراضي.
وأوضح لاري «شهد مجلس 2023 تعاونا مع الحكومة وتوافقا على خارطة تشريعية تضمنت غالبية القضايا التي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود».

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