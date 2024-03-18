التربية 19 مشروعا ضمن برنامج الحكومة

4 مشاريع لوزارة التربية تتلخص في حوكمة الجهاز الإداري ومنصة التعليم الإلكتروني وبرنامج مسارات الحياة المهنية



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني 19 مشروعا متعلقا ببرنامج عمل الحكومة ضمن محوري «رأس المال البشري» و«الاقتصادي والمالي»، وذلك التزاما بتقديم المشاريع التربوية والتعليمية والاقتصادية.

وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحافي، أن بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم والاستدامة المالية من أولويات برنامج عمل الوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدا عزمه على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في تطوير التعليم في البلاد والاستثمار في أبناء الوطن بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء جيل قادر على المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وذكر أنه تم التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية وحثهم على متابعة المشاريع وفق النظم المعدة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتنفيذها على أرض الواقع وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها في برنامج الحكومة.

وأشار العدواني الى أن المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت 18 مشروعا مقسمة على برنامجين أساسيين تحت محور الرأس المال البشري، بواقع 12 مشروعا تحت برنامج إصلاح المنظومة التعليمية و6 مشاريع تحت برنامج تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى مشروع مدرج تحت محور الاقتصادي والمالي برنامج الاستدامة المالية.

وبين أن المشاريع تعنى بها 8 جهات تابعة للوزير موزعة بواقع 4 مشاريع لوزارة التربية تتلخص في: مشروع حوكمة الجهاز الإداري في النظام التعليمي وتدشين منصة التعليم الإلكتروني لكل المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي وتنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي لضمان تنوع المخرجات التعليمية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته.

ولفت إلى أنه تم اعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها بالإضافة إلى مشروع بوابة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي ومشروع حزمة الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول الجامعي للمركز الوطني لتطوير التعليم.

وعلى صعيد المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال الوزير العدواني إنها تتلخص في مشروعين هما: مشروع فروع وكليات للهيئة العامة بمنطقة صباح الأحمد السكنية ومشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية في كلية الدراسات التكنولوجية.

وحول مشاريع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أوضح الوزير وجود 3 مشاريع للجهاز وهي: مشروع الإطار العام الوطني للمؤهلات العلمية ومشروع تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة ومشروع الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى أن هناك مشروعين لجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم هما تطبيق منظومة الاعتماد الأكاديمي لكل البرامج في جامعة الكويت إلى جانب مشروع «واحة الأبحاث»، أما على صعيد جامعة عبدالله السالم فسيتم إطلاق ثلاثة مراكز بحثية للجامعة بالإضافة إلى إطلاق برامج الدراسة العليا في عدة تخصصات.

وعن معهد الأبحاث العلمية، أكد الوزير أنه تم إدخال ثلاثة مشاريع هي: مشروع إنشاء مزرعة اقتصادية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير نموذج للإنتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة من الأسماك وتطوير شبكة المختبرات الوطنية.

وأضاف العدواني أنه تم اعتماد إدراج مشروع تعزيز الاستثمارات والإيرادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت محور الاقتصادي والمالي ضمن برنامج استدامة المالية العامة سعيا للوصول إلى الاستدامة المالية عبر خلق الفرص الاستثمارية سواء على المدى القصير أو الطويل.