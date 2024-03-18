الاستدامة.. فن ترتيب المنزل لأحفادنا

تم الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تحت عنوان ثقيل في ميزان الأولويات الحياتية، خفيف على الروح لفهمه واستيعاب جوهره، مُحبّب للنفس لما فيه من العطاء والبذل والمحبة، التي يمكننا بسهولة وصفها هنا بـ ((المُطلَقَة)).. فهذا النوع من المحبة ينسابُ زُلالاً لأجيال بعد أجيال، وينثر عبير التعاطف مع المنزل الكبير الذي نعيش فيه.

الاستدامة هي المحور الرئيس لهذه الدورة، امتداداً لكونها محوراً مرتفع الأهمية على أجندات قادة العالم، وكبرى الهيئات والمنظمات الدولية، والأحداث الدولية الكبرى، وعلى رأسها ((كوب 28))، الذي أهدَت دولة الإمارات العربية المتحدة نتائجه فائقة الفائدة لجميع سُكّان الأرض. هناك بالفعل حِراكٌ دولي حقيقي على الأرض، يستهدف رفع مستوى الوعي البيئي العام لدى الجماهير، جنباً إلى جنب مع التشريعات والممارسات الحازمة بهذا الصدد.

الصورة هي نواةٌ للفكرة البصرية، وتجسيدٌ للمحةِ المُلهِمَة، ونموذجٌ للثقافة المنتشرة، والمواد الرائجة التي تمتلكُ تأثيراً ملحوظاً على الوعي والإدراك والسلوك. من هذا المنطلق، تسعى هيبا لتوظيف النفوذ الفوتوغرافي الكبير والمتنامي في مجتمعات المصورين المحترفين والهواة، وحتى الناشطين، في تعزيز الوعي المناخي والبيئي، لخدمة الفكرة، وتسليط أضواء الضرورة المُلحّة عليها، والإعلاء من شأنها، وارتباطها بمستقبل الأجيال القادمة.

كوكب الأرض هو منزلنا الذين نعيش فيه مع أطفالنا، ولن نقبل بتركهم يواجهون مصيرهم المرتبط بأفعالنا! الاستدامة هي حقٌ من حقوق أجيال المستقبل، يجب أن نؤديها اليوم بكفاءة والتزام، كي تصلهم إرثاً حضارياً مستداماً لا ينقطع.

فلاش

مساحةٌ إبداعيةٌ جديدة تطلقها هيبا في سماء الفنون البصرية