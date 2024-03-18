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وفاة شينوزوكا أول ياباني يحرز رالي باريس-دكار عن 75 عاماً

3/18/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي كينجيرو شينوزوكا، أول سائق ياباني يفوز برالي باريس-دكار، عن 75 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وفقا ما أفادت الإثنين وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" ووكالة "جيجي برس" أن شينوزوكا توفي في مستشفى بمحافظة ناغانو بوسط اليابان.

ولد شينوزوكا في طوكيو، وشارك في بطولة اليابان للراليات أثناء عمله كميكانيكي في شركة ميتسوبيشي موتورز، قبل أن يخوض رالي باريس-دكار لأول مرة عام 1986 مع الصانع الياباني.

وبعد احتلاله المركز الثالث عام 1987 والثاني في العام التالي في ظل هيمنة بيجو 205، بات أول سائق ياباني يفوز بأشهر راليات الرايد الصحراوية في عام 1997. قاد سيارة ميتسوبيشي باجيرو 4*4 وجلس إلى جانبه الملاح الفرنسي هنري مانييه.

كما يتضمن سجله الفوز برالي ساحل العاج عامي 1991 و1992.

اصيب شينوزوكا في نسخة عام 2003 من باريس-دكار بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث أدى إلى دخوله في غيبوبة. واصل المشاركة في الرالي الصحراوي حتى عام 2007 ليصعد مجددا إلى منصة التتويج (1998 و2002)، قبل أن ينتقل للمشاركة في سباقات مخصصة للسيارات التي تعمل على الطاقة الشمسية في جامعته الأم، توكاي.

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