«شودة» تحلق بكأس الإيذاع و«مياس» يخطف بندقية الجعدان المفتوح في «ختامي المرموم»

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم يوم أمس الملاك الفائزين برموز منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن «ختامي المرموم» الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن.

واشتملت منافسات الأمس على 18 شوطاً لمسافة 6 كلم، بمشاركة 623 مطية ليصل إجمالي عدد المطايا المشاركة في سن الإيذاع على مدار يومين 2311 مطية، فيما تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان اليوم من خلال عشرين شوطاً في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وسوف تكون الأنظار متوجهة إلى الأشواط الأربعة الرئيسية والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قويةً على رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما للمحليات.

وبالعودة إلى سباقات هجن أبناء القبائل يوم أمس، شهدت الأشواط الستة الأولى للرموز، منافسات قوية باعتبارها أغلى الأشواط التي تم رصد جوائز عينية قيمة عبارة عن ثلاث كؤوس لليذاع البكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق لليذاع الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

وحلقت «شودة» لسعيد جابر عبدالله محمد بكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم البكار المفتوح وجائزته النقدية البالغة مليوناً ونصف المليون درهم وذلك بتوقيت وقدره 8:50:6 دقائق.

واقتنص «مياس» لـ محمد عتيق زيتون المهيري بندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 8:52:3 دقائق.

وأضافت «الشهامة» الرمز الثاني لشعار سعيد جابر عبدالله محمد بعد فوزها بكأس البكار المحليات وجائزة المليون درهم بزمن وقدره 8:53:0 دقائق.

وكسب «دسمان» لـ علي راشد حمد اغدير الكتبي التحدي على بندقية الجعدان المحليات وجائزة الثمانمائة ألف درهم بتوقيت بلغ 8:50:1 دقائق.

وظفرت «نبأ» بكأس الإنتاج لتضيف الرمز الثالث لمالكها محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في مهرجان ختامي المرموم لتعانق «نبأ» الكأس والجائزة البالغة مليوناً ونصف المليون درهم في زمن وقدره 8:51:5 دقائق. وأهدى «رمز» الفوز لمالكه سعيد منانه غدير اجتبي بعد انتزاع بندقية الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً قدره 8:51:0 دقائق.



إنجازات

أعرب عبيد محمد سلطان بن مرخان الكتبي عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في المهرجان، وقال: بفضل الله نمتلك مجموعة طيبة من الإنتاج في العزبة خاصة (الدرع) الذي سجل حضوراً مميزاً ونحن نحصد لليوم الثالث على التوالي على أشواط الإنتاج في الحقاقة واللقايا واليذاع.. وأضاف: هذه الإنجازات هي نتاج طبيعي لمتابعة وتوجيهات الوالد، والحمد لله جميع الأمور تسير على ما يرام وانتظرونا في مقبل الأيام إن شاء الله.

من جانبه، أعرب سعيد بن منانة الكتبي عن سعادته بفوز (رمز) ببندقية اليذاع الجعدان للإنتاج ويأمل أن يكون القادم أفضل، وقال: بفضل الله نمتلك مجموعة من الزمول المنتجة، و(رمز) ينحدر من سلالة (مخلاب) العاصفة ولقد حقق رمزاً من قبل وله إنجازات عديدة.

وأشاد محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن بالدعم السخي والاهتمام المتواصل الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لسباقات الهجن، وحرصه على تشجيع وترغيب عشاق هذه الرياضة، خاصة من خلال هذا المهرجان الختامي السنوي الذي شهد إقبالاً كبيراً في هذا الشهر الفضيل.

وقال المنصوري إن التسعيرات المغرية التي أعلنت عنها مؤسسة هجن العاصفة خلال هذا المهرجان كان لها وقع طيب في نفوس أهل الهجن، وتابع: من المؤكد أن هذه التسعيرة سيكون لها مردود إيجابي على ملاك الهجن، كما أن تلك الخطوة تؤكد أيضاً على اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بالدعم المادي والمعنوي لهذا الموروث العريق الذي يأمل في انتشاره وسط الأجيال الناشئة من أبناء الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز