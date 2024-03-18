خصم أربع نقاط من نادي نوتنجهام فورست بسبب خرق القواعد المالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصبح نوتنجهام فورست ثاني فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتعرض لخصم نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة بعد خصم أربع نقاط من رصيده اليوم الاثنين بسبب أمور مالية.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "تمت إحالة نوتنجهام فورست إلى لجنة مستقلة في 15 يناير، بعد اعتراف النادي بأنه انتهك عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار) بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18032024000110011019ID1107992186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.