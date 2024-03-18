خصم أربع نقاط من نادي نوتنجهام فورست بسبب خرق القواعد المالية

أصبح نوتنجهام فورست ثاني فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتعرض لخصم نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة بعد خصم أربع نقاط من رصيده اليوم الاثنين بسبب أمور مالية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "تمت إحالة نوتنجهام فورست إلى لجنة مستقلة في 15 يناير، بعد اعتراف النادي بأنه انتهك عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار) بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني".





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