أتشيربي يغادر تشكيلة إيطاليا وسط مزاعم عن استخدام عبارات عنصرية

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان غادر معسكر إيطاليا قبل مباراتيه الوديتين بعد أن اتهمه خوان جيسوس لاعب نابولي باستخدام عبارات عنصرية خلال مباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيتم استبدال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، والذي كان ضمن تشكيلة مكونة من 28 لاعبا أعلنها المدرب لوتشيانو سباليتي لخوض المباراتين الوديتين أمام فنزويلا والإكوادور في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، بلاعب روما جيانلوكا مانشيني.

وتلعب إيطاليا مع فنزويلا يوم الخميس ثم الإكوادور في 24 مارس آذار الجاري.

وجرت الواقعة المذكورة خلال التعادل 1-1 أمس الأحد بين إنتر متصدر الدوري الإيطالي ونابولي صاحب المركز السابع، حيث قال المدافع جيسوس في وقت لاحق إن أتشيربي اعتذر عن الأمر.

وقال الاتحاد الإيطالي إن أتشيربي، الذي خاض 34 مباراة دولية، شرح القصة لسباليتي وزملائه في معسكر الفريق في روما صباح اليوم الاثنين.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيان اليوم الاثنين "وفقا لما ذكره مدافع انتر ميلان، وأثناء انتظار تفسير ما حدث وفقا لاستقلالية العدالة الرياضية، تبين أنه لم تكن هناك نية للتشهير أو تشوية السمعة أو العنصرية من جانبه.

"ومع ذلك، تم الاتفاق على استبعاد أتشيربي من التشكيلة في المباراتين الوديتين المقبلتين...حتى تستقر الأمور بالنسبة للمنتخب الوطني واللاعب نفسه، الذي سيعود إلى ناديه اليوم".

وأعلن إنتر إنه على علم ببيان الاتحاد الإيطالي.

وقال النادي في بيان "سيجتمع مسؤولو إنتر مع اللاعب في أقرب وقت ممكن لتسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة لما حدث الليلة الماضية"

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