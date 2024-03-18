ناجلسمان: رسالتي للاعبين أن نكون مصدر إلهام للشعب الألماني في يورو 2024

تجمع لاعبو منتخب ألمانيا اليوم الاثنين استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين في غياب اللاعب الشاب ألكسندر بافلوفيتش نظرا لإصابته بوعكة صحية منعته من الحضور إلى مقر معسكر منتخب ألمانيا في مدينة فرانكفورت رفقة زملائه في بايرن ميونخ.

وأخبر المدرب يوليان ناجسلمان أطفال مدرسة أنه يتطلع إلى خلق أجواء حماسية في يورو 2024.

وأوضح مسؤولو المنتخب الألماني أن بافلوفيتش /19 عاما/ لاعب وسط بايرن ميونخ يعاني من عدوى، ولم يتضح بعد موعد التحاقه بالمنتخب الوطني.

ويستعد منتخب ألمانيا لمباراتين وديتين أمام فرنسا يوم السبت المقبل في ليون، وبعدها بثلاثة أيام يستضيف المنتخب الهولندي في فرانكفورت.

واستعان ناجلسمان بأربعة لاعبين آخرين من بايرن ميونخ، وهم مانويل نوير، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا وتوماس مولر.

ويعود مانويل نوير / 37 عاما / لصفوف المنتخب الألماني لأول مرة منذ كأس العالم 2022.

وغاب نوير عن الملاعب حتى أكتوبر الماضي بسبب إصابته بكسر في الساق بحادثة تزلج في ديسمبر 2022.

كما تراجع توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني، الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014، عن قرار اعتزال اللعب الدولي الذي اتخذه قبل ثلاثة أعوام.

وحرصت الجماهير على التقاط الصور الفوتوغرافية مع كروس في فندق إقامة الفريق في فرانكفورت.

ويعد بافلوفيتش / 19 عاما / ضمن ستة وجوه جديدة تم استدعاؤهم لأول مرة، من بينهم ثلاثي شتوتجارت، المدافع فالديمار انتون والظهير الأيسر ماكسيميليان ميتلشتيت والمهاجم دينيز اونداف.

وقال ميتلشتيت الذي يكمل عامه السابع والعشرين اليوم الاثنين، قبل وصوله لمعسكر الماكينات الألمانية أنه يريد أن يساند الفريق من على مقاعد البدلاء، لكنه أضاف "بالطبع أنا واثق أيضا أن بمقدوري مساعدة الفريق عبر المشاركة في التشكيل الأساسي".

وزار ناجلسمان ورودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني وأندرياس ريتيج المدير الإداري للمنتخب الألماني، مدرسة ابتدائية ، وأخبر ناجلسمان الأطفال بالرسالة الرئيسية التي يريد إيصالها للفريق في وقت لاحق من اليوم بشأن كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال ناجلسمان في رسالة فيديو نشرها اتحاد الكرة الألماني "النتيجة دائما تكون حاسمة في النهاية ، لكن قبل كل شيء يتعلق الأمر باللعب بطريقة يمكن لكل مواطن ألماني التعرف عليها، وأن يستمتع بمشاهدة الفريق".

وأكد أن كأس الأمم أوروبا تتعلق بـ"لعب كرة قدم جميلة وجيدة، لكن هذا هو الالتزام، أن نلهم الناس في بلادنا، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي".

وأوضح ناجلسمان "الأمر يتعلق بتوفير الكثير من اللحظات المؤثرة للبلد، للجماهير وللأطفال وللمشجعين داخل الملعب والمشجعين الذين يتابعون عبر شاشات التلفاز، الأشخاص في الخارج وفي الشوارع".

وفاز ناجلسمان في مباراة واحدة فقط من أصل أربع مباريات منذ توليه تدريب منتخب ألمانيا، ويستعد لمواجهة فرنسا وهولندا قبل الإعلان عن القائمة الأولية للماكينات في ماريو المقبل لخوض منافسات يورو 2024 ، حيث يلتقي منتخب ألمانيا في دور المجموعات مع اسكتلندا والمجر وسويسرا.

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