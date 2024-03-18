الفيفا يضم البطولة الرباعية في مصر لسلسلة مبارياته الدولية الودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين ضم البطولة الرباعية التي تستضيفها مصر بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى سلسلته الجديدة من المباريات الدولية الودية خلال فترة التوقف الدولي التي تحمل اسم (فيفا سيريس).

وتستضيف مصر البطولة الودية، التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات، في الفترة من 22 إلى 26 مارس الحالي.

وأعلن الفيفا في وقت سابق إطلاق "مشروع تجريبي" يقام كل عامين خلال فترة التوقف الدولي من أجل السماح للمنتخبات من القارات المختلفة باللعب مع بعضها البعض.

واختار الفيفا أربع دول لاستضافة النسخة التجريبية هي السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا، قبل أن تنضم مصر للقائمة.

وتستضيف كل دولة سلسلة من المباريات خلال فترة التوقف الدولي.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه على الإنترنت "تم الإعلان عن استضافة مصر لمباريات (فيفا سيريس) مع توسيع المرحلة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة فرق.

"ستتنافس كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا في مباريات ودية دولية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس 2024 في القاهرة باعتبارها المدينة المضيفة".

وتلعب مصر مع نيوزيلندا، على ملعب مصر الذي يعد ثاني أكبر ملعب في قارة أفريقيا بعد ملعب سوكر سيتي في جنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي يوم الجمعة.

وفي اليوم ذاته، تواجه تونس منافستها كرواتيا على أن يقام النهائي بعدها بأربعة أيام.

وسيغيب القائد محمد صلاح عن تشكيلة مصر، حيث فضل هداف ليفربول الاستمرار مع فريقه الإنجليزي لمواصلة تعافيه بعد تعرضه لإصابة في كأس الأمم الأفريقية في يناير كانون الثاني حرمته من استكمال البطولة.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر "لم نستبعد صلاح... لكن هذا بناء على طلبه والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة.

"صلاح يفضل عدم وجوده حاليا لرغبته في التدرج في المشاركة مع فريقه...".

وعاد صلاح للعب أساسيا في آخر مباراتين بكافة المسابقات بعدما اكتفى بالمشاركة من على مقاعد البدلاء منذ فبراير

* مبادرة

رغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية، فإن مبادرة الفيفا تهدف إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى إذ سيتحمل الاتحاد الدولي تكلفة السفر.

وذكر الفيفا في بيانه أن النسخة الأولى من (فيفا سيريس) ستقام بمشاركة 24 منتخبا في ثلاث قارات.

وفيما يلي الفرق المشاركة في (فيفا سيريس) في مارس الجاري

الجزائر

الفرق: الجزائر وبوليفيا وأندورا وجنوب أفريقيا.

أذربيجان

الفرق: أذربيجان ومنغوليا وتنزانيا وبلغاريا.

مصر

الفرق:كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا.

سريلانكا

الفرق: سريلانكا وبابوا غينيا الجديدة وبوتان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

السعودية

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وجيانا وكمبوديا.

المجموعة الثانية: غينيا وفانواتو وبرمودا وبروناي. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد يسري - تحرير أحمد عبد اللطيف)

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