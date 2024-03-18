وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة.. أول اتصال هاتفي بين بايدن ونتانياهو منذ أكثر من شهر

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مباحثات هاتفية الاثنين كما أعلن البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة.

وقد تحدث بايدن ونتانياهو آخر مرة في 15 فبراير فيما خرجت انتقادات الرئيس الأمريكي بشكل متزايد الى العلن بسبب ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين والوضع الإنساني المتدهور في غزة إثر الحملة العسكرية الاسرائيلية ردا على الهجمات التي نفذتها حماس في 7

اكتوبر داخل اسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في آخر التطورات في اسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".

وأوضح أنه سينشر تفاصيل إضافية عن الاتصال الهاتفي في وقت لاحق.

رفض نتانياهو الضغوط من واشنطن وأكد في الأونة الأخيرة أن اسرائيل ستمضي في خططها لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وحذر بايدن من أي عملية في رفح بدون خطة "ذات مصداقية" بهدف تأمين حماية لأكثر من مليون فلسطيني.

كذلك، أشاد الرئيس الأمريكي الجمعة بـ"الخطاب الجيّد" الذي ألقاه زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه لإجراء انتخابات في إسرائيل، مؤكدا أنّ كثيراً من الأمريكيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الحرب في غزة.

وقال بايدن "لقد ألقى خطاباً جيداً، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده، بل أيضاً كثير من الأميركيين".

ووسط تحذيرات الامم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة، أمر بايدن في وقت سابق هذا الشهر الجيش الأمريكي ببدء إلقاء مساعدات غذائية من الجو الى القطاع وأرسل قوات أميركية لبناء رصيف موقت على ساحل غزة يتيح توصيل مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة.

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