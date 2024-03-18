وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة.. أول اتصال هاتفي بين بايدن ونتانياهو منذ أكثر من شهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مباحثات هاتفية الاثنين كما أعلن البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة.
وقد تحدث بايدن ونتانياهو آخر مرة في 15 فبراير فيما خرجت انتقادات الرئيس الأمريكي بشكل متزايد الى العلن بسبب ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين والوضع الإنساني المتدهور في غزة إثر الحملة العسكرية الاسرائيلية ردا على الهجمات التي نفذتها حماس في 7
اكتوبر داخل اسرائيل.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في آخر التطورات في اسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".
وأوضح أنه سينشر تفاصيل إضافية عن الاتصال الهاتفي في وقت لاحق.
رفض نتانياهو الضغوط من واشنطن وأكد في الأونة الأخيرة أن اسرائيل ستمضي في خططها لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وحذر بايدن من أي عملية في رفح بدون خطة "ذات مصداقية" بهدف تأمين حماية لأكثر من مليون فلسطيني.
كذلك، أشاد الرئيس الأمريكي الجمعة بـ"الخطاب الجيّد" الذي ألقاه زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه لإجراء انتخابات في إسرائيل، مؤكدا أنّ كثيراً من الأمريكيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الحرب في غزة.
وقال بايدن "لقد ألقى خطاباً جيداً، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده، بل أيضاً كثير من الأميركيين".
ووسط تحذيرات الامم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة، أمر بايدن في وقت سابق هذا الشهر الجيش الأمريكي ببدء إلقاء مساعدات غذائية من الجو الى القطاع وأرسل قوات أميركية لبناء رصيف موقت على ساحل غزة يتيح توصيل مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة.
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