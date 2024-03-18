كانوا يحفظون آيات من القرآن.. مقتل 5 أطفال سوريين إثر انهيار جدار على خيمتهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل خمسة أطفال وإصابة ثمانية آخرين في شمال غرب سوريا، إثر انهيار جدار مستودع حبوب على خيمة كانوا يتلقون فيها درساً دينياً.
وقال المرصد السوري، إن الانهيار وقع بسبب هطول أمطار غزيرة على بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي.
وأضاف أن الأطفال كانوا يحفظون آيات من القرآن الكريم عند وقوع الحادث.
وقال المرصد إنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في 30 يناير الماضي ، تسببت عاصفة ثلجية صاحبتها أمطار ورياح شديدة في تضرر أكثر من 70 خيمة ضمن 30 مخيماً في منطقة خربة الجوز والزوف ومحيطهما بريف إدلب الغربي، إضافة لعدد من المخيمات في الريف الشمالي.
وتسبب هطول الأمطار في تضرر الخيم بشكل جزئي وكلي بعد دخول المياه إليها في مناطق متفرقة في الشمال السوري.
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