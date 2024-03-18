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كانوا يحفظون آيات من القرآن.. مقتل 5 أطفال سوريين إثر انهيار جدار على خيمتهم

3/18/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل خمسة أطفال وإصابة ثمانية آخرين في شمال غرب سوريا، إثر انهيار جدار مستودع حبوب على خيمة كانوا يتلقون فيها درساً دينياً.


وقال المرصد السوري، إن الانهيار وقع بسبب هطول أمطار غزيرة على بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي.


وأضاف أن الأطفال كانوا يحفظون آيات من القرآن الكريم عند وقوع الحادث.


وقال المرصد إنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


في 30 يناير الماضي ، تسببت عاصفة ثلجية صاحبتها أمطار ورياح شديدة في تضرر أكثر من 70 خيمة ضمن 30 مخيماً في منطقة خربة الجوز والزوف ومحيطهما بريف إدلب الغربي، إضافة لعدد من المخيمات في الريف الشمالي.

وتسبب هطول الأمطار في تضرر الخيم بشكل جزئي وكلي بعد دخول المياه إليها في مناطق متفرقة في الشمال السوري.

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