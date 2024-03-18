Monday, 18 March 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

3/18/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون
الأيام المقبلة عندما تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل.

كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجاريا مع المستهدفين.

وأخفقت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بعد معارضة المجر المؤيدة بقوة لإسرائيل .

ويتطلب تنفيذ
العقوبات إجماعا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.

ويشكو الفلسطينيون من تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد قراهم وبساتين الزيتون.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18032024000110011019ID1107992180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث