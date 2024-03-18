للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون

الأيام المقبلة عندما تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل.

كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجاريا مع المستهدفين.

وأخفقت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بعد معارضة المجر المؤيدة بقوة لإسرائيل .

ويتطلب تنفيذ

العقوبات إجماعا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.

ويشكو الفلسطينيون من تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد قراهم وبساتين الزيتون.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز