بلدية دبي تعلن عن مسابقة لأفضل حديقة منزلية منتجة في الإمارة



أعلنت بلدية دبي، عن مسابقة "أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي"، إحدى حزم برنامج "مزارع دبي" لدعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، والتشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والهادفة إلى تمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية.

وتهدف المسابقة، إلى التشجيع على ثقافة الزراعة الإنتاجية، وتبني مفهوم الاستدامة البيئية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من المنتجات والمحاصيل الزراعية المُنتجة في منازلهم كونها ستكون على مستوى الأحياء السكنية في الإمارة، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في الزراعة.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم ستمنح لأول 3 مراكز مقسمة إلى 50 ألف درهم للفائز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث، إضافة إلى "وسام أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي"، سيوضع من قبل قيادات بلدية دبي أمام الواجهة الأمامية لصاحب المنزل الفائز، حيث سيجري الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في شهر مايو المقبل.

وأكد محمد العوضي مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، التزام البلدية بدعم الممارسات المجتمعية التي تشجع المواطنين على الإنتاج الزراعي المحلي المستدام، كعنصر أساسي في ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، واستدامة الموارد البيئية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.

وخصصت بلدية دبي، فترة شهر واحد للتسجيل في المسابقة عبر الرابط ، من خلال تعبئة النموذج الذي يتضمن البيانات الشخصية لصاحب المنزل ورقم مكاني، وموقع المساحة المزروعة في فناء أو على سطح المنزل، إضافةً إلى تحديد الأصناف المزروعة وطرق الري، كما يحق لجميع أصحاب الحدائق المنزلية (ملك أو إيجار) المشاركة في المسابقة.

ووضعت البلدية عددا من المعايير للتقييم تشمل البيئة والاستدامة من مراعاة شروط استخدام الأسمدة العضوية والتقليل من الأسمدة الكيماوية، وخلو التربة من الأعشاب الضارة، والتخلص الآمن من المخلفات، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتشمل أيضاً مدى ترشيد استهلاك الطاقة من المياه، وتطبيق واستخدام أنظمة الري الحديثة، وإعادة تدوير مياه الري، إضافةً إلى مراعاة المظهر العام من خلال تنوع الأصناف النباتية المزروعة.

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