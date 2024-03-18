الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئيا غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا - متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 15:48؛ أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:34 والمد الثاني عند الساعة 06:23 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والجزر الثاني عند الساعة 01:50.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 80 35

دبي 36 26 80 30

الشارقة 36 22 70 30

عجمان 33 24 75 30

أم القيوين 34 22 70 30

رأس الخيمة 36 21 65 30

الفجيرة 29 25 95 55

العـين 36 24 65 25

ليوا 38 23 60 20

الرويس 34 19 75 25

السلع 36 23 80 30

دلـمـا 29 23 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 28 22 85 60

أبوموسى 28 22 85 60

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