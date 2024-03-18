الحرس الوطني يخلي مصابين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء ليوا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ الحرس الوطني / المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة أبوظبي مهمة إخلاء طبي لشخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء ليوا في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات متوسطة في الجسم.
وبإمكانيات فريق البحث والانقاذ تم تحديد موقع المصابين و إخلاءهم من موقع الحدث إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العلاج اللازم.
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