الحرس الوطني يخلي مصابين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء ليوا

‏‎نفذ الحرس الوطني / المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة أبوظبي مهمة إخلاء طبي لشخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء ليوا في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات متوسطة في الجسم.

‏‎وبإمكانيات فريق البحث والانقاذ تم تحديد موقع المصابين و إخلاءهم من موقع الحدث إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العلاج اللازم.





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