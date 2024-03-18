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ختام الدور الأول لبطولة البادل تنس في دورة عجمان

3/18/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مباريات الدور الأول من بطولة البادل تنس، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وشهدت مباريات فئة الدوائر الحكومية تأهل الثنائي عبدالله الرميثي وسالم المدهوش أول المجموعة الأولى، وعثمان المندوس ومنصور البلوشي ثاني المجموعة، وتأهل عبدالله الدولة وعبدالعزيز المهيري أول المجموعة الثانية، وخليفة المندوس وأحمد المهيري ثاني المجموعة، ومجدي درويش وحاتم أول المجموعة الثالثة، وماجد النعيمي وعبدالرحمن الطيار ثاني المجموعة، فيما تأهل من المجموعة الرابعة الثنائي جميل عمرو وكريم الصغيرمن المركز الأول، وعلاء عابدين وسالم السعيدي من المركز الثاني.

كرة القدم

وشهدت منافسات الجولة الثانية لكرة القدم في ملعب مركز كواترو الرياضي تعادل جامعة المدينة عجمان مع جهاز الرقابة المالية 1-1 ليرتفع رصيد الجامعة إلى 4 نقاط، والمالية إلى نقطتين، وحصل منصور مفتاح بن فرحان من المالية على لقب نجم المباراة.

ووضع مصرف عجمان أول 3 نقاط في رصيده بفوزه الكبير على غرفة عجمان بنتيجة 5-2، ونال عبدالله عبدالرزاق رمضان من مصرف عجمان جائزة أفضل لاعب، فيما انتهت المباراة الثالثة بفوز دائرة الميناء والجمارك على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بنتيجة 2-1، ليحصل الميناء على أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي دائرة الأراضي برصيد نقطة واحدة، وتوج عبدالرحمن محمد عبدالكريم من الميناء نجماً للمباراة.

كرة السلة
وأسفرت منافسات كرة السلة عن فوز «NY ELTE»على نادي فرسان الموستاج بنتيجة 49-16 في مباراة شهدت تألق بوكانغا من الفريق الفائز نجماً للمباراة، وفاز فريق«BESSY»على دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 68-39، وحصل ليفيتو اوي من«BESSY»على نجومية المباراة، وانتهت المباراة الثالثة بفوز جامعة عجمان على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 29-15 ونال عبدالكريم كرمالله من جامعة عجمان جائزة رجل المباراة.

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