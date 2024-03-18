تحت رعاية أحمد بن محمد.. انطلاق فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة التاسعة لـ "منتدى الإعلام الإماراتي" بدبي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة .
ويسلط المنتدى الضوء على موقع وتأثير الإعلام الإماراتي وعلاقة الاقتصاد بالإعلام كمحرك للتنمية في مختلف المجالات."
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18032024000110011019ID1107992171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.