تحت رعاية أحمد بن محمد.. انطلاق فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي بدبي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة التاسعة لـ "منتدى الإعلام الإماراتي" بدبي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة .



ويسلط المنتدى الضوء على موقع وتأثير الإعلام الإماراتي وعلاقة الاقتصاد بالإعلام كمحرك للتنمية في مختلف المجالات."



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