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استدعاء المدافع بريمر لتشكيلة البرازيل بدلا من جابرييل المصاب

3/18/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال دوريفال جونيور مدرب البرازيل اليوم الاثنين إن المدافع جابرييل سيغيب عن المباراتين الوديتين المقبلتين أمام إنجلترا وإسبانيا بسبب الإصابة على أن يتم استدعاء جليسون بريمر لتعويضه.

وانضم جابرييل مدافع أرسنال (26 عاما) الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب بلاده، إلى تشكيلة مكونة من 26 لاعبا أُعلنت يوم السبت.

وجابرييل هو أحدث الغائبين عن البرازيل بعد إصابة زميله الجناح جابرييل مارتينيلي وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيدرسون حارس مانشستر سيتي وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

وخاض بريمر ثلاث مباريات مع البرازيل.

وأبلغ دوريفال الصحفيين "أعلنت من قبل أننا نعمل مع قائمة أكبر قليلا. قائمة ما قبل المباراة، إذا جاز التعبير، ومجددا اليوم كان لدينا ضحية أخرى.

"لسوء الحظ لن يتم استدعاء جابرييل. وسنستدعي بريمر من يوفنتوس بدلا منه".
وتحل البرازيل ضيفة على إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السبت قبل أن تواجه إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 مارس
الجاري.

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