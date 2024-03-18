مشاركة ناجحة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمعرض لندن للكتاب

اختتمت "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2024 وسلطت المؤسسة خلال المشاركة الضوء على مشاريعها ومبادراتها المعرفية ونظمت سلسلةً من الفعاليات والجلسات ضمن "استراحة معرفة" و"حوارات المعرفة" و"برنامج دبي الدولي للكتابة".

وأتاح الحدث العالمي للمؤسسة منصة لتعزيز مكانتها في المشهد المعرفي عبر الإضاءة على برامجها ومشاريعها الرائدة وإبراز أنشطتها ومبادراتها أمام مجتمع المؤلفين والناشرين والقراء وجمهور متنوع من المهتمين بمجالات العلم والمعرفة إضافة إلى تعزيز مكانتها كجهة معرفية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وشهدت منصة المؤسسة خلال أيام المعرض إقبالا كبيرا من الزوار حيث قام سعادة منصور عبدالله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة بزيارة المنصة برفقة موظفي السفارة حيث اطلعوا على مبادراتها المعرفية المتنوعة وآخر مشاريعها. إضافة إلى ذلك استقبلت المنصة مجموعة من الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى المملكة المتحدة لمتابعة دراستهم حيث تعرَّفوا إلى مبادرة مهارات المستقبل للجميع والفرص التي تقدمها للشباب في تنمية مهاراتهم ومعارفهم.

وأكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أهمية المشاركة الفاعلة في المحافل والملتقيات المعرفية الدولية لما لها من دور في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة المعرفية العالمية.. لافتا إلى أن معرض لندن الدولي للكتاب أتاح للمؤسسة الفرصة لمشاركة خبراتها وإبراز دورها في نشر المعرفة على المستوى العالمي.

وأضاف بن حويرب ان المؤسسة تحرص على الحضور في معرض لندن الدولي للكتاب نظرا لأهميته كمنصة معرفية تستقطب رواد صناعة النشر وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم وانطلاقا من مساعينا الرامية إلى دعم التنمية المعرفية المستدامة.. كما أتاحت لنا المشاركة في هذا المعرض العريق مساحة للتواصل وتطوير سبل التعاون والشراكات المعرفية وتبادل أفضل المنهجيات والممارسات في إنتاج المعرفة ونشرها.

ونظمت خلال أيام المعرض المؤسسة سلسلة من الجلسات المعرفية والتعليمية تحت مظلة "استراحة معرفة" تضمنت هذه الجلسات موضوعات متنوعة تناولتها شخصيات مرموقة في عالم المعرفة والنشر.

كما تم استضافة جلسات حوارية مثل "الحوارات المعرفية عالمياً وتنمية المكتبة العربية" بمشاركة هشام الجحدلي وفهد العودة و"تقاطعات الترجمة: ما بين المترجم والناشر" بمشاركة فاطمة الخطيب ودلال نصر الله. كما تضمنت الجلسات موضوعات أخرى مثل "الناشر الإماراتي وحقوق النشر" بمشاركة العنود علي وحسين درويش و"اكتمال المعارف بالفنون والآداب" مع كل من فيء ناصر وهيثم حسين و"البيانات ودورها في تحسين أداء المؤسَّسات الحكومية" مع الدكتورة ليلى فريدون وغيرها من الموضوعات التي استقطبت اهتمام الحضور وأسهمت في إثراء النقاش والمعرفة.

وفي إطار سلسلة "حوارات المعرفة" أطلقت المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسات ملهمة لاستكشاف تطورات التعليم والتكنولوجيا في عالمنا المعاصر.

واستضافت المنصة جلسة مميزة بعنوان "تقنيات التعليم مد الجسور نحو مستقبل أكثر شمولا" تحدثت خلالها أليكسندرا إغليسياس الخبيرة في مجال المحتوى وتسويق المنتجات لدى Learnlight وفي جلسة أخرى انطلق الحوار حول "المحتوى والتكنولوجيا تقاطع الذكاء الاصطناعي بالكتابة الإبداعية" بمشاركة نديم صادق المؤسِّس والمدير التنفيذي لشركة Shimmr AI حيث تجاوب الحاضرون مع تحديات وآفاق التكنولوجيا في مجال الكتابة والإبداع.

وتفاعل المشاركون مع جلسة تحت عنوان "الإبداع المستدام.. رؤية مختلفة للعلاقة بين التصميم والطبيعة" مع البروفيسورة لوسي كيمبل الخبيرة في مجال التصميم المعاصر من كلية سنترال سانت مارتينز بجامعة لندن للفنون حيث تبادلوا الأفكار حول كيفية توجيه الإبداع نحو مستقبل مستدام ومتوازن مع الطبيعة.