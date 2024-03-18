«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ينظم ملتقى رمضانياً يهدف لتعزيز الاستدامة الرياضية

يستضيف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمقره في 20 مارس الحالي النسخة الخامسة من الملتقى الرياضي الرمضاني تحت شعار“شباب طامح .. رياضة مستدامة” بمشاركة نخبة من خبراء الرياضة المتخصصين

وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب بهدف التعرف على افضل المواصفات الفنية والذهنية على مستوى العالم لاستكشاف المزيد من العناصر التي يمكنها تطوير رياضات الدفاع عن النفس.

ويشارك في الملتقى كل من عضو مجلس ادارة النادي الاهلي المصري وبطل العالم السابق بالكاراتيه الدكتور مهند مجدي ومدير برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو الاردني زيد جرندوقة والامين العام المساعد لاتحاد الجودو محمد جاسم سجواني وخبير التايكواندو والمدرب الأولمبي عبدالله حاتم المازمي ويدير جلسات الحوار عضو مجلس الشارقة للشباب خالد الرئيسي.

ويتضمن الملتقى الرمضاني عدة محاور منها الاطلاع على تجربة النادي الأهلي المصري في استكشاف وتطوير لاعبي رياضات الدفاع عن النفس والوصول بهم لمنصات التتويج الدولية، فضلا عن التعرف على التجارب المتطورة في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم وأهمية الاستدامة في الحفاظ عليهم والعناصر المطلوب توفرها لاستثمار طاقات الشباب رياضياً وذهنياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سعادة أحمد عبدالرحمن العويس أن إقامة الملتقى الرمضاني وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة والتي تركز على أهمية تعزيز طموحات الشباب والعمل على الارتقاء بهم في الجوانب كافة وبما يساهم في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضات الدفاع عن النفس وتزامنا مع الخطة الاستراتيجية للنادي وبما يساهم في تعزيز المكاسب التي حققها أبناء النادي في السنوات الماضية موجها شكره لمجلس الشارقة للشباب للتعاون المثمر بانجاح الملتقى الرمضاني.

كما أكد أن الملتقى يهدف أيضاً إلى أن يساهم في تعزيز مفهوم ممارسة الرياضة كإسلوب مثالي للحياة، لافتاً إلى أن أسرة النادي تحرص بشكل مستدام على استثمار جميع الطاقات المتاحة لتطوير رياضات الدفاع عن النفس.

وقال عضو مجلس الشارقة للشباب ومدير الملتقى عبيد صالح السويدي إنه سيتم توثيق الآراء والأفكار والمقترحات التي سيتم تناولها في الملتقى الرمضاني والمخرجات الرياضية والعلمية لتتم دراستها بشكل لاحق ومن ثم العمل على الاستفادة منها لتطوير المردود الرياضي الفني وبما يخدم الرياضة الاماراتية.

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