رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا .
ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، بزيارة رئيس أنغولا الذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك متمنياً أن يكون شهر خير ورحمة وأمان على شعوب العالم أجمع.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى الطاقة المتجددة والفرص المتوفرة لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.
حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18032024000110011019ID1107992167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.