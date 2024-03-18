رئيس الدولة يوجّه بعلاوة مالية شهرية للأئمة والمؤذنين بنسبة 50 في المائة من الراتب الأساسي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاوة مالية شهرية بنسبة 50% من الراتب الأساسي لجميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين على مستوى الدولة التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذه العلاوة التي جاءت بمتابعة ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سيتم صرفها بشكل تلقائي مع الراتب الشهري.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تقديراً من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لأئمة المساجد والمؤذنين الذين يقومون بخدمة بيوت الله تعالى، ويحرصون على توفير أجواء العبادة والطمأنينة لرواد المساجد وفق أرقى معايير الجودة الشاملة.

وأعرب الدرعي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على اهتمامهما ورعايتهما للعاملين في بيوت الله، ودعمهما للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمهامها وواجباتها الدينية ورسالتها المجتمعية.

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