البنك الدولي يقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات
التاريخ
3/18/2024 3:00:07 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
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