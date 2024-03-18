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البنك الدولي يقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات

3/18/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.


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