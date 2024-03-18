سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لأوزان المؤشر العام والإسلامي



أعلن سوق دبي المالي، إنجازه المراجعة الدورية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتبارا من اليوم الموافق 18 مارس الجاري.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي "دبي الإسلامي" بحصة 10%، و"إعمار العقارية" بوزن 10%، و"ديوا" 10%، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 10%.

وجاء سهم "دبي التجاري" في المركز الخامس بوزن 6.5%، ثم "العربية للطيران" 5.97%، و"دبي للاستثمار" 5.57% و"إعمار للتطوير" 5.43% و"المشرق" 5.24% و"سالك" 4.77% و"دو" 4.28% و"الخليج للملاحة" 2.66% و"إمباور" 2.32% و"مصرف عجمان" 2.17%.

وحل سهم "سوق دبي المالي" في المركز الـ 15 بوزن 1.65% و"تبريد" 1.62% و"ديار" 1.58% و"أرامكس" 1.4% و"تيكوم" 1.37% و"تعليم" 1.34% و"الاتحاد العقارية" 1.14%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي، "إعمار العقارية" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"ديوا" بنسبة 10%.

وتصدر سهم "العربية للطيران" المركز الرابع بوزن 8.26% ثم "دبي للاستثمار" 7.72% و"إعمار للتطوير" 7.53% و"سالك" 6.61% و"دو" 5.93% و"الخليج للملاحة" 3.68% و"إمباور" 3.22%، و"إمباور" 3.22% و"مصرف عجمان" 3% و"سوق دبي المالي" 2.29% و"تبريد" 2.25%.

وبلغ وزن سهم "ديار" في المؤشر الإسلامي" 2.19% و"جي اف اتش" 2.07% و"أرامكس" 1.93% و"تيكوم" 1.9% و"تعليم" 1.86% و"السلام البحرين" 1.81% و"الاتحاد العقارية" 1.58% و"تاكسي دبي" 1.38% و"أمانات" 1.25%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية، مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.