18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية بدعم البنوك والعقار

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 18 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليونات درهم في جلسة الجمعة المالية إلى 3.606 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.02 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 16.02 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.73% بمكاسب 67.4 نقطة عند 9288.83 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.39% رابحاً نحو 35.12 نقطة ليقفل عند 9099.74 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 12.9 نقطة ليغلق عند 4275.38 نقطة.

وتصدر سهم "إعمار العقارية"، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 77.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.19% عند 8.4 دراهم، تلاه "إعمار للتطوير" بسيولة 50.3 مليون درهم وأقفل عند 8.02 درهم، ثم "إمباور" جاذباً 43.3 مليون درهم ليغلق عند 1.63 درهم.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.07 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهماً، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 75.4 مليون درهم وأقفل عند 16.06 درهماً بنمو 0.25%، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 49.03 مليون درهم ليغلق عند 2.25 درهم رابحاً نحو 1.3%.