الذهب يستعيد جزءاً من بريقه قبل اجتماعات لبنوك مركزية



لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الاثنين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وسلسلة اجتماعات أخرى للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2159.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ السابع من مارس في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2163 دولاراً.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي: "من المتوقع أن يظل تجار الذهب عرضة للتأثر لما قد يقوله رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حول تفكير اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن احتمال خفض سعر الفائدة في يونيو".

وأضاف "إذا خفضت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بأقل من ثلاث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، فهذا من شأنه أن يدفع المعدن الثمين إلى فقدان المزيد من مكاسبه الشهرية حتى الآن".

وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتوقع المتعاملون في الغالب أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، ويتوقعون فرصة بنسبة 59 بالمئة لخفض سعر الفائدة في يونيو.

وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولاراً في الثامن من مارس لكنه انخفض واحدا بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل كبير في فبراير وارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع.

وقال المحلل الفني لرويترز وانج تاو إن سعر الذهب في التعاملات الفورية قد يكون في نطاق 2126 و2131 دولارا للأوقية (الأونصة).

ومن المتوقع أن ينهي بنك اليابان سياسة معدلات الفائدة السلبية في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد بنك انجلترا اجتماعه يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.29 دولاراً وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 921.08 دولاراً للأوقية. وهبط البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1057.05 دولاراً للأوقية.