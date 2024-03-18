الدولار ينخفض والين مستقر ترقبا لتحول في سياسة بنك اليابان

انخفض الدولار قليلا اليوم الاثنين في ظل ترقب المتعاملين لأسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في أنحاء العالم.

ويوشك بنك اليابان (المركزي) فيما يبدو على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية بينما ينصب التركيز على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبخلاف اليابان والولايات المتحدة، من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية في إنجلترا وأستراليا والنرويج وسويسرا والمكسيك وتايوان والبرازيل وإندونيسيا، ومن المتوقع أن يبقي معظمها على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.029 بالمئة إلى 103.430 نقطة. وارتفع الدولار 2.0 بالمئة هذا العام مع تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي أكثر من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى خفض الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في 2024.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين الياباني، إذ ارتفع 0.09 بالمئة إلى 149.21 دولارا.

وشهدت العملة اليابانية تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، قبل أن تصعد مجددا إلى أعلى مستوى له في شهر عند 146.48 في بداية مارس .

وعزز رفع الشركات اليابانية الكبرى الأجور أعلى من المتوقع التوقعات بأن البنك المركزي مستعد للإعلان عن حقبة جديدة من خلال إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، ربما غدا الثلاثاء.

وصعد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0893 دولار، في حين انخفض الجنيه الاسترليني 0.04 إلى 1.2735 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.10 بالمئة إلى 0.657 دولار، قبل اجتماع البنك المركزي الاسترالي غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع الدولار 0.09 بالمئة مقابل الفرنك السويسري. ويعتقد بعض المستثمرين أن البنك الوطني السويسري قد يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس، مع استقرار التضخم لفترة طويلة ضمن النطاق المستهدف بين صفر إلى اثنين بالمئة.