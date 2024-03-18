مفوض (أونروا) يحذر من حدوث مجاعة غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 3 (كونا) -- حذر المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين من حدوث مجاعة غير مسبوقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة من جراء حصار الاحتلال الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقال لازاريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مباحثات بينهما بالقاهرة "ان المجاعة تلوح في الأفق بقطاع غزة على مدار الشهرين الماضيين" مؤكدا "أن المنطقة لم تمر بمجاعة مثيلة من قبل".
واوضح أن (اونروا) تسابق الزمن لمواجهة تأثير انتشار المجاعة في قطاع غزة معربا عن شكره لمصر لدعمها السياسي القوى للمنظمة الأممية وللدور الذي تقوم به القاهرة في حل الأزمة التي يشهدها القطاع .
وكشف لازاريني عن أنه سيتم إصدار بيانات جديدة حول "المجاعة في قطاع غزة" معربا عن خشيته من أن هذه البيانات لا تشير إلى تحسن في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأكد أن المجاعة التي يعاني منها أهالي غزة هي من صنع البشر مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة يموتون نتيجة للقصف والحصار المفروض عليهم والأطفال يموتون من الجوع والجفاف.
وقال لازاريني "بما أن الوضع الحالي في قطاع غزة من صنع البشر فيمكن مواجهته وإيقافه من خلال الإرادة السياسية للقوى الفاعلة في المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن الإسقاط الجوي للمواد الغذائية هي "عملية تكميلية إضافية لا تعبر عن الاستجابة الكاملة" مؤكدا أن "الاستجابة الحقيقية هي في فتح المعبر وأن تتدفق المساعدات الإنسانية والشاحنات".
لفت لازاريني الى ما اشارت اليه منظمة (يونيسف) الأسبوع الماضي من أن افتقار التغذية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين قد تضاعف خلال شهر واحد رغم التحذير مرارا وتكرارا من خشية انتشار المجاعة في الاراضي الفلسطينية.
ووصف الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" التي يشهدها قطاع غزة بأنها "غير عادية" مشيرا الى الاف الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم من بينهم اطفال تخطى عددهم مثيلهم خلال الحروب الأخرى بخلاف الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الأزمة.
وقال إن الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا خلال الحرب الجارية في غزة مشيرا الى مقتل أكثر من 400 موظف تابع للمنظمة الاممية اثناء سعيهم للحصول على الحماية فضلا عن اصابة نحو الف شخص اخرين من موظفي (اونروا) وتدمير 150 منشأة أممية.
وأضاف لازاريني أن محكمة العدل الدولية أصدرت نهاية يناير الماضي أمرا لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة غير أنه مع ذلك انخفضت المساعدات بنحو 50 بالمئة ثم زادت في مارس الجاري .
وردا على سؤال عن وقف تمويل بعض المانحين للأونروا وفي نفس الوقت زيادة دور عدد من المنظمات الأخرى وصف لازاريني الوضع الحقيقي على الأرض في غزة بأنه "سيء جدا" غير أنه رحب بكل إسهام إضافي من قبل أي منظمة أخرى.
وقال " يوجد تعاون على أرض الواقع مع الجانب الفلسطيني ومع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي وكثير من المنظمات الأخرى العالمية".
كما كشف المسؤول الأممي عن أنه كان يعتزم زيارة رفح اليوم لكن تم إبلاغه برفض دخوله رفح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قرار منع دخول مفوض (أونروا) اليوم إلى رفح من قبل سلطات الاحتلال خطوة "غير مسبوقة" تجاه منع مسؤول مساعد للأمين العام للأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤوليته.
وأكد مجددا دعم بلاده الكامل لوكالة (أونروا) لمواصلة دورها وعملها الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدات لقطاع غزة والفلسطينيين .
وشدد وزير الخارجية المصري على أن تمويل (أونروا) مسألة أساسية لاسيما فيما يتعلق بالمدنيين والأطفال والنساء الذين يموتون نتيجة نقص الاحتياجات الأساسية والذين تعرضوا خلال عقود طويلة لمشاكل كثيرة.
وأكد شكري أن (أونروا) ستواصل القيام بدورها تحت أي ظروف مشيرا الى دورها المحوري الذي يجب أن يستمر دعمه من قبل المجتمع الدولي .
وأشار في هذا الاطار إلى دور (أونروا) في وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة مؤكدا ضرورة استمرار دعم الوكالة لاستمرار عملها في هذه الفترة الكارثية على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وفقدان سبل الحياة الأساسية في قطاع غزة.
وأعرب عن تقدير بلاده للدور الانساني الذي تضطلع به الوكالة الاممية والتزامها باستمرارها في العمل واضطلاعها بمسئولياتها رغم ما تمر به المنطقة من مخاطر جمة يمكن أن تؤثر على حياة افرادها .
وانتقد شكري القرارات المتخذة لوقف تمويل (أونروا) من جانب بعض الدول نتيجة لبعض الاتهامات لموظفي الوكالة الأممية منبها ان هذا الأمر سيؤثر على عملها الانساني .
وقال" ينبغي أن تكون هناك أدلة ولا يجب أن يتم تشويه مصداقية 40 ألف من موظفي المنظمة الأممية التي عملت لعقود طويلة لدعم الفلسطينيين ليس فقط في فترة الأزمة ولكن أيضا لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن والمناطق المختلفة".
وأكد شكري ضرورة استمرار تمويل (أونروا) وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن عليهم أن يضطلعوا بالعبء المعنوي وعواقبه والمسؤولية التي تضطلع بها الوكالة في حال إن اختفت من الوجود .
وقال " يجب أن نؤسس نظاما يحترم القواعد وينبغي احترام ولاية هذه المنظمة من قبل المجتمع الدولي " مؤكدا أن أي أفعال فردية لتقييد عمل (أونروا) "غير مقبولة " لأن هناك ضحايا وأرواحا تزهق يوميا من بينهم أطفال ونساء .
ورحب شكري مجددا بالتنسيق والتعاون الوثيق بين مصر ووكالة (أونروا) ومفوضها العام مشيرا إلى الاتصالات بين الجانبين خلال الأزمة الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأسوية في القطاع .
على صعيد متصل أكد شكري مجددا رفض بلاده القيام بأي عملية عسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية مضيفا أن مصر ليست هي فقط من ترفض ذلك بل هناك الكثير من القوى الدولية التي تؤكد رفض الاجتياح العسكري للاحتلال الاسرائيلي لمدينة رفح .
وأضاف شكري أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي اتفقوا على أنه من غير المقبول أن تكون هناك أي عمليات عسكرية موجهة ضد رفح تحت ظروف الوضع الحالي مع وجود مليون و400 الف من المدنيين الفلسطينيين في منطقة صغيرة جدا.
وردا على سؤال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قال شكري "هناك مناقشات تجرى الآن في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة" مؤكدا مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخلق الظروف الملائمة وتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة الوضع الإنساني السيئ جدا والمجاعة التي تلوح في الأفق.
وردا على سؤال انتقد شكري "ازدواجية المعايير" من قبل بعض الدول الفاعلة متسائلا "ماذا عن حقوق الإنسان للمدنيين في غزة وأين المناصرة والإدانة من قبل المجتمع الدولي وهل هناك حقوق إنسان أقل من غيرها". (النهاية)
م م / ط م ا
MENAFN18032024000071011013ID1107992060