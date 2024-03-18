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مفوض (أونروا) يحذر من حدوث مجاعة غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

3/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 3 (كونا) -- حذر المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين من حدوث مجاعة غير مسبوقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة من جراء حصار الاحتلال الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقال لازاريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مباحثات بينهما بالقاهرة "ان المجاعة تلوح في الأفق بقطاع غزة على مدار الشهرين الماضيين" مؤكدا "أن المنطقة لم تمر بمجاعة مثيلة من قبل".
واوضح أن (اونروا) تسابق الزمن لمواجهة تأثير انتشار المجاعة في قطاع غزة معربا عن شكره لمصر لدعمها السياسي القوى للمنظمة الأممية وللدور الذي تقوم به القاهرة في حل الأزمة التي يشهدها القطاع .
وكشف لازاريني عن أنه سيتم إصدار بيانات جديدة حول "المجاعة في قطاع غزة" معربا عن خشيته من أن هذه البيانات لا تشير إلى تحسن في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأكد أن المجاعة التي يعاني منها أهالي غزة هي من صنع البشر مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة يموتون نتيجة للقصف والحصار المفروض عليهم والأطفال يموتون من الجوع والجفاف.
وقال لازاريني "بما أن الوضع الحالي في قطاع غزة من صنع البشر فيمكن مواجهته وإيقافه من خلال الإرادة السياسية للقوى الفاعلة في المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن الإسقاط الجوي للمواد الغذائية هي "عملية تكميلية إضافية لا تعبر عن الاستجابة الكاملة" مؤكدا أن "الاستجابة الحقيقية هي في فتح المعبر وأن تتدفق المساعدات الإنسانية والشاحنات".
لفت لازاريني الى ما اشارت اليه منظمة (يونيسف) الأسبوع الماضي من أن افتقار التغذية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين قد تضاعف خلال شهر واحد رغم التحذير مرارا وتكرارا من خشية انتشار المجاعة في الاراضي الفلسطينية.
ووصف الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" التي يشهدها قطاع غزة بأنها "غير عادية" مشيرا الى الاف الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم من بينهم اطفال تخطى عددهم مثيلهم خلال الحروب الأخرى بخلاف الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الأزمة.
وقال إن الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا خلال الحرب الجارية في غزة مشيرا الى مقتل أكثر من 400 موظف تابع للمنظمة الاممية اثناء سعيهم للحصول على الحماية فضلا عن اصابة نحو الف شخص اخرين من موظفي (اونروا) وتدمير 150 منشأة أممية.
وأضاف لازاريني أن محكمة العدل الدولية أصدرت نهاية يناير الماضي أمرا لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة غير أنه مع ذلك انخفضت المساعدات بنحو 50 بالمئة ثم زادت في مارس الجاري .
وردا على سؤال عن وقف تمويل بعض المانحين للأونروا وفي نفس الوقت زيادة دور عدد من المنظمات الأخرى وصف لازاريني الوضع الحقيقي على الأرض في غزة بأنه "سيء جدا" غير أنه رحب بكل إسهام إضافي من قبل أي منظمة أخرى.
وقال " يوجد تعاون على أرض الواقع مع الجانب الفلسطيني ومع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي وكثير من المنظمات الأخرى العالمية".
كما كشف المسؤول الأممي عن أنه كان يعتزم زيارة رفح اليوم لكن تم إبلاغه برفض دخوله رفح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قرار منع دخول مفوض (أونروا) اليوم إلى رفح من قبل سلطات الاحتلال خطوة "غير مسبوقة" تجاه منع مسؤول مساعد للأمين العام للأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤوليته.
وأكد مجددا دعم بلاده الكامل لوكالة (أونروا) لمواصلة دورها وعملها الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدات لقطاع غزة والفلسطينيين .
وشدد وزير الخارجية المصري على أن تمويل (أونروا) مسألة أساسية لاسيما فيما يتعلق بالمدنيين والأطفال والنساء الذين يموتون نتيجة نقص الاحتياجات الأساسية والذين تعرضوا خلال عقود طويلة لمشاكل كثيرة.
وأكد شكري أن (أونروا) ستواصل القيام بدورها تحت أي ظروف مشيرا الى دورها المحوري الذي يجب أن يستمر دعمه من قبل المجتمع الدولي .
وأشار في هذا الاطار إلى دور (أونروا) في وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة مؤكدا ضرورة استمرار دعم الوكالة لاستمرار عملها في هذه الفترة الكارثية على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وفقدان سبل الحياة الأساسية في قطاع غزة.
وأعرب عن تقدير بلاده للدور الانساني الذي تضطلع به الوكالة الاممية والتزامها باستمرارها في العمل واضطلاعها بمسئولياتها رغم ما تمر به المنطقة من مخاطر جمة يمكن أن تؤثر على حياة افرادها .
وانتقد شكري القرارات المتخذة لوقف تمويل (أونروا) من جانب بعض الدول نتيجة لبعض الاتهامات لموظفي الوكالة الأممية منبها ان هذا الأمر سيؤثر على عملها الانساني .
وقال" ينبغي أن تكون هناك أدلة ولا يجب أن يتم تشويه مصداقية 40 ألف من موظفي المنظمة الأممية التي عملت لعقود طويلة لدعم الفلسطينيين ليس فقط في فترة الأزمة ولكن أيضا لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن والمناطق المختلفة".
وأكد شكري ضرورة استمرار تمويل (أونروا) وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن عليهم أن يضطلعوا بالعبء المعنوي وعواقبه والمسؤولية التي تضطلع بها الوكالة في حال إن اختفت من الوجود .
وقال " يجب أن نؤسس نظاما يحترم القواعد وينبغي احترام ولاية هذه المنظمة من قبل المجتمع الدولي " مؤكدا أن أي أفعال فردية لتقييد عمل (أونروا) "غير مقبولة " لأن هناك ضحايا وأرواحا تزهق يوميا من بينهم أطفال ونساء .
ورحب شكري مجددا بالتنسيق والتعاون الوثيق بين مصر ووكالة (أونروا) ومفوضها العام مشيرا إلى الاتصالات بين الجانبين خلال الأزمة الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأسوية في القطاع .
على صعيد متصل أكد شكري مجددا رفض بلاده القيام بأي عملية عسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية مضيفا أن مصر ليست هي فقط من ترفض ذلك بل هناك الكثير من القوى الدولية التي تؤكد رفض الاجتياح العسكري للاحتلال الاسرائيلي لمدينة رفح .
وأضاف شكري أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي اتفقوا على أنه من غير المقبول أن تكون هناك أي عمليات عسكرية موجهة ضد رفح تحت ظروف الوضع الحالي مع وجود مليون و400 الف من المدنيين الفلسطينيين في منطقة صغيرة جدا.
وردا على سؤال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قال شكري "هناك مناقشات تجرى الآن في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة" مؤكدا مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخلق الظروف الملائمة وتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة الوضع الإنساني السيئ جدا والمجاعة التي تلوح في الأفق.
وردا على سؤال انتقد شكري "ازدواجية المعايير" من قبل بعض الدول الفاعلة متسائلا "ماذا عن حقوق الإنسان للمدنيين في غزة وأين المناصرة والإدانة من قبل المجتمع الدولي وهل هناك حقوق إنسان أقل من غيرها". (النهاية)

م م / ط م ا



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