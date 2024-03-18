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اتحاد المبارزة الكويتي يتعاقد مع مدربين من إيطاليا وإيران للانضمام إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني

3/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي للمبارزة اليوم الإثنين التعاقد مع مدربين اثنين من إيطاليا وإيران للانضمام إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني (رجال) و(سيدات).
وقال أمين السر رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في (الاتحاد) حمد العوضي في تصريح صحفي إنه تم التعاقد مع المدرب الإيطالي توماسو دينتيكو للانضمام إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني في سلاح (سابر).
وأضاف العوضي أنه تم التعاقد مع المدربة الإيرانية عطية السادات لقيادة المنتخب الوطني للسيدات في سلاح (ايبيه) وقد "بدأت في وضع البرامج التدريبية من أجل إعداد اللاعبات للاستحقاقات المقبلة".
وأوضح أنه "التعاقد مع المدربين لرفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات والمنافسة على تحقيق الألقاب والظهور بشكل مشرف في البطولات المقبلة".
وأشار إلى اختتام منافسات كأس الاتحاد المحلي (فئة العمومي) في الأسلحة الثلاثة (فلوريه - ايبيه - سابر) أمس الأحد مبينا أن لاعب نادي الشباب علي أحمد توج بالميدالية الذهبية في منافسات (فلوريه) ونال لاعب نادي السالمية يعقوب أحمد الميدالية الفضية في حين أحرز لاعبا (الشباب) أحمد محمد وحسين محمد الميدالية البرونزية.
وذكر أنه في منافسات (ايبيه) أحرز لاعب نادي القادسية عبدالعزيز الشطي الميدالية الذهبية ونال لاعب نادي الجهراء فيصل أشكناني الميدالية الفضية كما نال لاعبا (الكويت) عبدالرحمن الياقوت و(الصليبيخات) حسين مرتضى الميدالية البرونزية.
وأفاد العوضي بأن منافسات (سابر) شهدت حصول يوسف الشملان على الميدالية الذهبية ولاعب (القادسية) عمار العماري على الميدالية الفضية في حين نال لاعبا (العربي) علي فريدون و(اليرموك) علي طالب الميدالية البرونزية.
يذكر أن منافسات كأس اتحاد المبارزة انطلقت في 15 الجاري واستمرت ثلاثة أيام. (النهاية)

م ي م / ا ع ب



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