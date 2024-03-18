اتحاد المبارزة الكويتي يتعاقد مع مدربين من إيطاليا وإيران للانضمام إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي للمبارزة اليوم الإثنين التعاقد مع مدربين اثنين من إيطاليا وإيران للانضمام إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني (رجال) و(سيدات).
وقال أمين السر رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في (الاتحاد) حمد العوضي في تصريح صحفي إنه تم التعاقد مع المدرب الإيطالي توماسو دينتيكو للانضمام إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني في سلاح (سابر).
وأضاف العوضي أنه تم التعاقد مع المدربة الإيرانية عطية السادات لقيادة المنتخب الوطني للسيدات في سلاح (ايبيه) وقد "بدأت في وضع البرامج التدريبية من أجل إعداد اللاعبات للاستحقاقات المقبلة".
وأوضح أنه "التعاقد مع المدربين لرفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات والمنافسة على تحقيق الألقاب والظهور بشكل مشرف في البطولات المقبلة".
وأشار إلى اختتام منافسات كأس الاتحاد المحلي (فئة العمومي) في الأسلحة الثلاثة (فلوريه - ايبيه - سابر) أمس الأحد مبينا أن لاعب نادي الشباب علي أحمد توج بالميدالية الذهبية في منافسات (فلوريه) ونال لاعب نادي السالمية يعقوب أحمد الميدالية الفضية في حين أحرز لاعبا (الشباب) أحمد محمد وحسين محمد الميدالية البرونزية.
وذكر أنه في منافسات (ايبيه) أحرز لاعب نادي القادسية عبدالعزيز الشطي الميدالية الذهبية ونال لاعب نادي الجهراء فيصل أشكناني الميدالية الفضية كما نال لاعبا (الكويت) عبدالرحمن الياقوت و(الصليبيخات) حسين مرتضى الميدالية البرونزية.
وأفاد العوضي بأن منافسات (سابر) شهدت حصول يوسف الشملان على الميدالية الذهبية ولاعب (القادسية) عمار العماري على الميدالية الفضية في حين نال لاعبا (العربي) علي فريدون و(اليرموك) علي طالب الميدالية البرونزية.
يذكر أن منافسات كأس اتحاد المبارزة انطلقت في 15 الجاري واستمرت ثلاثة أيام. (النهاية)
م ي م / ا ع ب
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