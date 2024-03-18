العراق يقرر خفض صادراته النفطية إلى 3ر3 مليون برميل يوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 18 - 3 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الاثنين أنه قرر خفض صادراته من النفط الخام الى 3ر3 مليون برميل نفط يوميا لما تبقى من مدة الخفض الطوعي التي اعتمدها بالتنسيق مع الدول الاعضاء في تحالف (اوبك +) بعد ان كان السقف الاعلى المقرر للتصدير ضمن الخفض 4 ملايين برميل يوميا.
وذكرت الوزارة في بيان ان قرار الخفض هدفه امتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري يناير وفبراير الماضيين وبسبب التقارير التي تحدثت عن انتاج النفط داخل اقليم كردستان العراق "دون التنسيق والاتفاق" مع الحكومة الاتحادية في بغداد .
واشارت الى انها ستنسق مع المصادر الثانوية لتثبيت ذلك في تقاريرهم التي تصدر بخصوص معدلات الانتاج لدول (اوبك +) للمدة المقبلة مؤكدة موقف العراق الداعم لمبادرات المنظمة في ادامة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.
وكان العراق اعلن خفضا طوعيا لإنتاجه من النفط الخام بواقع 220 الف برميل يوميا يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل وهو ثاني خفض طوعي تقره بغداد بعد خفض طوعي سابق اعتمدته بداية ابريل من العام الماضي بواقع 211 الف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
واتخذ عدد من دول (اوبك +) في العام الماضي قرارات بالخفض الطوعي في انتاجها من النفط بمقادير متفاوتة لدعم استقرار سوق النفط العالمي والسيطرة على الأسعار .(النهاية)
ع ح ه / ط م ا
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